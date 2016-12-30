尚比亞玉米田除蟲大作戰 空軍出動
非洲國家尚比亞（Zambia）玉米田遭蟲害嚴重，總統倫古（Edgar Lungu）下令空軍加入運送農藥行列，務必防止蟲害繼續擴大，影響人民主要糧食收成，進而影響民生大計。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天引述農業部常務秘書夏瓦（Julius Shawa）報導，全國10個省份中已經有6省情況嚴重，剛長出來玉米的田地裡，大部分遭到粘蟲侵蝕。
報導同時引述總統發言人強德（Amos Chanda）的話表示，28日空軍配合農業部共同應對危機，開始運送農藥前往蟲災嚴重的4個省份。但是空軍不會在空氣中噴灑農藥。
尚比亞2015至2016年全國玉米產量為287萬噸，相較於前年同期的260萬噸成長許多，這歸功於豐沛降雨量以及農民適當施肥。
強德說：「總統十分擔心，如果蟲害不能迅速有效地控制，2016至2017年的玉米收成將會受到極大的影響。」
尚比亞土地面積大約75萬平方公里，人口大約1621萬，1890年脫離英國獨立。
報導指出，農業部將時時抽查玉米田農作物品質，以確保緊急施藥的品質與次數。1051230
(中央社)
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