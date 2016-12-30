陸微信賭博產業鏈 搶紅包輸贏上萬人幣

大陸賭博產業走向虛擬化，藉由電子支付應用，在網路上開起賭場，其中，微信平台電子紅包淪為重災區，原本小打小鬧的搶紅包娛樂，變成輸贏一把上萬元（人民幣，下同）的賭局，一夜之間可能幾個月的薪水就泡湯。

網上睹局有如台灣的7-11便利店，24小時不停歇，每五分鐘開一局，線上賭徒卻不知錢輸給了誰，這是微信賭博的真實寫照。據《北京晨報》報導指出，微信賭博社群

多，玩法、賭金也各不相同，在虛擬賭場中，有職業仲介拉人入局，有沒莊家開新局求抽成，還有專門販售自動操盤記帳軟體，微信賭博已成一條龍產業鍊。

微信賭博氾濫，而且賭博籌碼越下越大，有些玩法是中獎後每把翻倍，賭資動輒上千，且玩家動輒上百人。2015年7月，浙江破獲全國微信賭博案，涉案300餘人，賭資累計超過1000萬元；2015年9月，湖南邵陽也破了微信紅包的虛擬賭場，每盤輸贏上萬元。

有莊家透露，微信賭博十有八九都作弊，利用作弊軟體都可控制點數大小和單雙，專用來玩猜大小、單雙類出點數的賭博遊戲。另外，也有賭者使用外掛軟體撈金，形成騙來騙去的虛擬賭局。而販售詐賭軟體的，還會協助安裝和培訓。

(旺報)