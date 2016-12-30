陸微信賭博產業鏈 搶紅包輸贏上萬人幣
大陸賭博產業走向虛擬化，藉由電子支付應用，在網路上開起賭場，其中，微信平台電子紅包淪為重災區，原本小打小鬧的搶紅包娛樂，變成輸贏一把上萬元（人民幣，下同）的賭局，一夜之間可能幾個月的薪水就泡湯。
網上睹局有如台灣的7-11便利店，24小時不停歇，每五分鐘開一局，線上賭徒卻不知錢輸給了誰，這是微信賭博的真實寫照。據《北京晨報》報導指出，微信賭博社群
多，玩法、賭金也各不相同，在虛擬賭場中，有職業仲介拉人入局，有沒莊家開新局求抽成，還有專門販售自動操盤記帳軟體，微信賭博已成一條龍產業鍊。
微信賭博氾濫，而且賭博籌碼越下越大，有些玩法是中獎後每把翻倍，賭資動輒上千，且玩家動輒上百人。2015年7月，浙江破獲全國微信賭博案，涉案300餘人，賭資累計超過1000萬元；2015年9月，湖南邵陽也破了微信紅包的虛擬賭場，每盤輸贏上萬元。
有莊家透露，微信賭博十有八九都作弊，利用作弊軟體都可控制點數大小和單雙，專用來玩猜大小、單雙類出點數的賭博遊戲。另外，也有賭者使用外掛軟體撈金，形成騙來騙去的虛擬賭局。而販售詐賭軟體的，還會協助安裝和培訓。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。