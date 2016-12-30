前移民署長謝立功開研究室 吳敦義祝賀

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前移民署長謝立功教授21日在基隆市成立「OPEN謝立功開創基隆」研究室。昨天前副總統吳敦義前往研究室給予打氣。

吳敦義特別稱讚謝立功，在移民署長期間優異的表現，表示基隆是臺灣頭，希望能有帶頭的作用，更希望大家能團結一致，共同建設基隆。

謝立功也期許「OPEN研究室」的成立，能夠給基隆市民帶來更多幸福、快樂的生活。

(中時)