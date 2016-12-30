SPA業者Line攬客 抓查獲色情

高雄有SPA業者在Line成立「豬哥會館」群組，提供旗下小姐供男客選妃，32歲黃姓業者不僅用手機下載「我要有錢財」咒語，甚至被抓時還剛在樓下燒紙錢給豬哥爺，新興警分局前金所上月查獲1對男女性交易，訊後將黃男依妨害風化送辦，女服務生及男客則依社維法裁罰。

(中時)