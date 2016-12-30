王菲開唱座無虛席 女兒竇靖童樂當和聲

王菲《幻樂一場》上海演唱會，12月30日晚在上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大舉行。（kcpcl提供）

王菲《幻樂一場》上海演唱會，12月30日晚在上海梅賽德斯奔馳文化中心盛大舉行。雖然在正式演出前就有各類流言充斥坊間，聲稱此次王菲演唱會「天價門票崩盤」。但在演出現場，飛揚的謠言在事實面前不攻自破：現場不出所料是人滿為患的火爆場面，能容納萬人的場館座無虛席，觀眾們屏息以待，只靜待天后開嗓。

當4年沒開唱的王菲立於高空中徐徐下降，現場粉絲都不禁心頭一熱，立刻沈醉在王菲所帶來的的天籟般歌聲之中。此次演出王菲親自挑選了近三十首好歌，她以〈塵埃〉作為開場，現場不少死忠歌迷聽到王菲開聲便忍不住感動得落下淚來。

此次演唱的大部分歌曲都不是傳唱度極高的所謂「經典主打」，而是歌迷心目中最珍貴的滄海遺珠，〈你喜歡不如我喜歡〉、〈守護天使〉、〈小聰明〉、〈我愛妳〉都是歌迷每次演唱會期盼又期盼，卻很少甚至從來沒有被天后現場演繹過的。

此外，王菲還找來好友林夕，將女兒竇靖童的歌曲〈the way〉改編為中文歌版本〈童殿〉。據了解，為了讓媽媽的演出更加精彩，竇靖童為本次演唱會錄製了和聲，本來一心想專注當觀眾的童童，最後也決定放棄當觀眾，坐上舞台由頭和到尾，與竇穎玩得非常高興。

(時報周刊)