健達出奇蛋問世他有功 沙利斯83歲辭世

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替人生上色基金會（Color Your Life）表示，協助創造出孩子超愛健達出奇蛋的沙利斯（William Salice）昨天在義大利辭世，享壽83歲。

法新社報導，沙利斯創立的替人生上色基金會及義大利媒體今天指出，沙利斯辭世前在義大利北部城鎮巴維亞（Pavia）一間醫院接受中風治療。

沙利斯1960年加入費列羅食品集團（Ferrero），後來成為老闆費列羅（Michele Ferrero）的左右手。費列羅是發明全球知名Nutella巧克力果醬的遠見家，2015年與世長辭。

沙利斯常說：「健達出奇蛋的發明者是費列羅，我只是執行者。」但沙利斯在金莎巧克力、Pocket Coffee等其他知名產品的創造上扮演要角。（譯者：中央社蔡佳伶）1051230

(中央社)