2017 南京將有「機器人法官」

機器人做什麼？南京擬引入機器人輔助判案，2017年將出現人工智能「阿爾法」法官。

南京中院機器人項目負責人表示，這個乍聽起來有些「科幻」的場景，預計2017年2月將成為現實。

對於「機器人協助法官判案量刑」的做法，有基層法官和律師看法不一。有法律界人士稱，每個案子都是不一樣的，機器人無法判斷提審、判案過程中的具體情況，而量刑和判決結果需要憑借法官的「自由心證」，是其知識、經驗、智慧的成果，「機器人無法取代法官的決策過程。」

「法律機器人」將進駐南京法院。數據顯示，2015年，南京全市法院受理各類案件20萬件，辦結17萬件，法官人均結案178件/年。

「目前案多人少的問題突出，法官工作強度大，不少法官白天開庭審案，晚上寫裁判文書到深夜，已經是家常便飯的事。」南京市中院相關負責人說，司法改革後，實行案件終身負責制，無形中也加大了法官的辦案壓力。

為此，南京市中級法院決定於2017年引入智能機器人，以提高辦案質量和辦案效率。

東南大學人民法院司法大數據研究基地執行主任王祿生表示，這也象徵南京法官的辦公系統已率先升級到3.0版本。

王祿生稱，這一項服務就是將司法大數據運用到司法輔助、辦案參謀、智能諮詢及決策分析等領域，可以稱之為「阿爾法法官」。

進駐法院的「阿爾法法官」，具體能做什麼呢？該機器人研發公司、南京擎盾信息科技有限公司介紹，公司研發了「同案不同判預警系統」，「我們建立了一個包羅1600萬份案件判決書的大數據庫，涵蓋離婚糾紛、勞動爭議、交通肇事、民間借貸等民事案件，及盜竊、搶劫、危險駕駛、人身傷害侵權等刑事案件，並添加了東南大學等高校的法律智庫裁判意見，透過證據、事實模型分析，可以給法官「提供量刑建議」。

未來法官在使用這個機器人時，只要先將文書，如裁判文書、訴訟狀、庭審記錄三者之一上傳至系統。勾選案由及情節要素後，便會自動彈出適用法律，並顯示量刑建議。

業內人士表示，目前這款「阿爾法法官」可以為法官判決絕大部分簡易案件提供輔助，「還有兩成的複雜疑難案件，機器人並不能完全代勞」。

(旺報)