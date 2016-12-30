王菲開唱 章子怡、陳奕迅助威團星光閃耀

王菲演唱會現場，觀眾席中星光熠熠。（kcpcl提供）

王菲演唱會現場，觀眾席中星光熠熠。（kcpcl提供）

王菲演唱會現場，觀眾席中星光熠熠，她的眾多圈內外知己好友紛紛到場觀看演出，用實際行動獻上自己誠摯的祝福：章子怡、陳奕迅、劉嘉玲、趙薇、彭于晏、馬雲、馬化騰、關秀媚……以及王菲的女兒竇靖童和李嫣等均有到來捧場，而如此璀璨的「助威團」陣容也引來許多到場觀眾興奮的尖叫。

有觀眾打趣道，這些娛樂圈嘉賓每一位都能夠開一場份量十足的個人演唱會，卻齊聚於此聆聽王菲的天籟之音，足可見王菲無可撼動的天后地位。

(時報周刊)