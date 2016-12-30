出國得意忘形回答有炸彈 判罰10萬元

77歲李姓男子今年5月15日下午2時許欲從小港機場搭機要到日本玩，航空公司櫃檯運務員問他「你託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機等物品？」，李僅因出國得意忘形竟回答「沒有，但是有炸彈」，雖然事後未查獲炸彈，但高雄地院認定他散布危害飛航安全不實訊息，依民航法判罰金10萬元，可上訴。

(中時)