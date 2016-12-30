2016台人最愛買反向傘 東森購物賣出21萬把

雨天神器「妙主婦反向傘」賣出21萬把傘，足可覆蓋769座大安森林公園。(業者提供)

「妙煮婦真神拖」標榜輕鬆脫水與不生鏽，在東森購物的總銷售數量接近20萬隻。(業者提供)

經典不敗料理神器「鍋寶304不銹鋼電鍋」，2016年在東森購物熱賣超過12萬件。(業者提供)

邁入2017年，東森購物公佈「2016年終居家真神器排行榜」，前三名神器商品由家庭用品「妙主婦反向傘」、「妙煮婦真神拖」與「鍋寶金鑽不沾鍋」一舉奪下；第一名的話題神器「妙煮婦反向傘」，總共銷售出21萬把傘的佳績。

反向傘換算成面積足足可覆蓋769座台北市大安森林公園，台灣雨天多，反向傘在收傘後能把雨水包在傘內，不會亂滴水，同時也巧妙解決雨天進入車內收傘瞬間的濕身問題，不僅顛覆更優化了人類使用雨傘的經驗，因而獲得消費者的青睞。

標榜輕鬆脫水與不生鏽的真神拖總銷售數量接近20萬隻，可疊出561座台北101大樓的高度。此外，國人注重食安與養生，加上11月至今日本核災食品議題延燒帶動銷售，神器排行榜上的「鍋寶304不鏽鋼電鍋」共賣出超過6萬組，獲得消費者讚賞如果只能有一個鍋，那就是電鍋”的意見回饋、「鍋寶金鑽不沾鍋」賣出12萬件。

不讓洗衣機成為病菌溫床的意識抬頭，清潔洗衣機的絕妙神器「妙主婦洗衣槽超濃縮清潔碇」闖出超過5萬組的好成績；同樣類型的去汙神器「妙主婦去汙膏強效清潔組」則也售出45,000組緊追在後。

台灣長年艷陽直曬，抗日護眼成為新顯學「kosui日韓包覆式太陽眼鏡」以寶麗萊偏光鏡片能有效降低強反射光與散色光，獲得消費者接近4萬組的下單支持。「古寶無患子九蒸九曝髮皇淨髮露」、「YOTO抗冷耐熱微波保鮮蓋組」、「神盾鑽石級去汙鍍膜出清組」也分別盤踞神器排行榜的第5、8、9名。

台灣人愛嘗鮮、工欲善其事必先用「神器」，透過電視購物或網路傳播後，商品一紅後就會有爆買的風潮，因此東森購物將電視購物、網路、型錄與行動購物等通路銷售最佳、日常生活或外出須常備神器做出「2016年終居家真神器排行榜」。

結果顯示消費者在電視購物頻道看見新奇、實用且CP值的居家用品，且價格範圍介於699元到990元的超值組合會引起興趣、進行搶購或透過網路搜尋研究比較後再下單，顯示台灣消費者「經常買、消費低、贈品多」的購物行為特徵。

(工商)