王菲開唱 女兒竇靖童力挺

王菲（中）開唱，女兒竇靖童（右）與李嫣支持。（kcpcl 提供）

王菲的開場服裝以灰色為主調，讓她化身為牡丹花。（kcpcl 提供）

王菲演唱會使用4D主體影像，提供粉絲VR眼鏡觀，竇靖童搶先試用。（kcpcl 提供）

身為閨蜜，趙薇（左）當然是王菲演唱會座上賓，和竇靖童合照。（kcpcl 提供）

趙薇力挺好友演唱會。（kcpcl 提供）

章子怡（右）帶著汪峰大女兒「小蘋果」一起看王菲演唱會。（kcpcl 提供）

阿里巴巴集團董事局主席馬雲也是王菲演唱會的座上賓。（kcpcl 提供）

所矚目的王菲「幻樂一場」上海演唱會，今天（12月30日）晚間8點半在上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。雖近來飽受「天價門票崩盤」話題困擾，各類流言充斥坊間，死忠粉絲仍頂著「人傻」的罵名，擠爆現場，能容納萬人的場館座無虛席，觀眾們屏息以待，只靜待天后開嗓。

當4年沒開唱的王菲從高空中緩緩下降，《塵埃》空靈歌聲響起，粉絲立刻沉醉在她的的天籟般歌聲中，不少人更感動落淚。為了這次演出，王菲親自挑選近30首好歌，都是王菲歷年專輯中的非「經典主打」，很少甚至從來沒有被天后現場演繹過的，包括《你喜歡不如我喜歡》、《守護天使》、《分裂》、《小聰明》、《煙》、《我愛妳》、《白癡》、《君心我心》等，多年的歌迷對天后的獨特品味讚譽有加。

王菲大女兒竇靖童今年也出道，各界寄望母女同台演出，不過，今天竇靖童只擔任和音，事前錄製和聲；王菲則選唱竇靖童專輯中的主打歌《the way》，並請著名的作詞人林夕填寫中文歌詞，《童殿》成為母女的另類合作歌曲。

為了打造演唱會的頂級視聽效果，王菲採用捷克製作ROBE的新品種Wash Bean EV 舞燈光，也是全球首位使用此一系統的歌手。ASC單軌自動旋轉燈光效果，令現場光影效果瑰麗非凡。耗費數百萬制作費打造的4D立體影像，輕描淡寫、簡約風格的畫面，配以王菲的天籟之聲，和動人心魄的光影效果，令現場觀眾無不沈醉在全球頂級的視覺和聽覺享受之中。

據王菲經理人陳家瑛表示，「幻樂一場」演唱會僅此一場，但製作上卻是下了極大的功夫，製作周期更是史無前例，單是搭建舞台燈軌音響器材等，就用了超過半個月的時間，製作費用更突破5000萬元。整體團隊堅持使用最好的設備和器材，用最為精益求精的態度去不懈突破極限，就是為了讓現場及網上看直播的每一位觀眾都能在王菲的歌聲中，得到絕無僅有的視聽享受。

(旺報)