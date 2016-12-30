SBL》本土洋將加豪弟 勇士逆轉退台銀
「本土洋將」蔡文誠再次發揮個人價值，30日攻下全場最高20分，搭配「豪弟」林書緯11分、5助攻、4籃板與3抄截，兩人攜手幫助富邦勇士終場82比72逆轉擊敗台銀，除以11勝6敗獨居第2，也送台銀3連敗。
「首節我們防守漏洞百出，幸好後面逐節防守慢慢加強，我們才有機會贏球，」勇士總教練顏行書表示，「其實我們先發第一隊與替補第二隊實力相差不多，充分展現板凳深度優勢，我也很放心讓第二隊球員上場。」
顏總指的就是張伯維、宋宇軒兩名替補球員，張伯維最後貢獻16分，宋宇軒也拿15分，台銀總教練許智超大嘆，除了守不住經驗老道的蔡文誠，宋宇軒的中距離急停跳投與張伯維的類似亂仗王打法，都讓台銀付出慘痛代價。
「主要還是失誤礙事，其實本季我們碰上勇士3次，打完上半場都領先6到8分左右，結果其中兩場無法守成，」許智超說，「我想年輕球員的經驗不足，也不懂如何處理場上各種狀況，造成反應不及，往往都被對方打到措手不及。」
(中時電子報)
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