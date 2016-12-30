釜山日領館前設少女像 東京要求撤走

南韓市民團體30日在南部城市釜山的日本總領事館前人行道上，設置了象徵受害慰安婦的少女像。日本外務省事務次官杉山晉輔隨後就此事向南韓駐日大使李俊揆提出抗議，要求撤走。

共同社報導，釜山市東區政府於28日該團體試圖設置少女像時，以其「屬非法放置物」為由強制撤走，但因遭到眾多市民抗議，轉而對設置採取默認態度。

報導說，日本政府要求南韓政府、釜山市和管轄該路段的東區政府不要允許設置少女像，南韓政府也向東區提出了同樣要求。但南韓總統朴槿惠因閨蜜干政醜聞受到彈劾追訴，凸顯出政府的控制失效現狀，問題必將趨於長期化。

日本政府基於主張最終解決慰安婦問題的去年12月日韓共識，一直要求撤走首爾的日本大使館前少女像，但何時撤走尚未可知，而此次兩國間又出現了新的懸案。

報導引述韓聯社指出，東區區長朴三碩於30日上午的記者會上表示，「作為地方領導，要繼續堅持（反對設置的立場）很困難。」他還就區政府職員及警察28日強制驅散市民團體成員等作法進行道歉。

東區政府在28日以後接到眾多不滿撤走少女像的抗議電話，區政府網頁還一度出現難以打開情況。記者會後，市民團體將區政府交還的少女像移到了總領館前，高喊「國民的勝利」等，氣勢高昂。

針對2011年12月設置在首爾日本大使館前少女像，日本政府以違反維護外國公館尊嚴的國際公約為由，要求撤走。韓方在去年12月達成日韓共識之際，承諾將為「妥善解決」而努力。1051230

(中央社)