蒲亭逆向操作 邀美外交官子女慶祝新年

美國以報復俄羅斯發動網路攻擊干預美國大選為由，對俄國實行外交制裁。對此，俄羅斯總統蒲亭表示，不會驅逐美國駐俄外交官，並且邀外交官子女參加克里姆林宮舉行的新年樅樹晚會。

為回應美國制裁，俄外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）建議蒲亭也驅逐美國35名駐俄外交人員，不過根據克里姆林宮網站的最新聲明，蒲亭否決這項提議。

根據克里姆林宮官方網站發布的最新消息，蒲亭表示，美國這次的制裁無疑是挑釁行為，旨在破壞美俄關係。依據國際慣例，俄國有充分理由回應美方行為，不過這次俄羅斯不會驅逐美方駐俄外交官及其家屬，也不會禁止他們使用以往度過新年假期的宅邸。

另外，蒲亭還「邀請所有美國駐俄外交官子女，參加克里姆林宮所舉辦的新年樅樹晚會」。

蒲亭表示「非常遺憾，歐巴馬以這樣的方式結束他的任期，但還是祝他和他的團隊、家人新年快樂，同時也祝美國總統當選人川普新年快樂」。

任期剩3周的美國總統歐巴馬，以俄羅斯干預美國大選以及對美駐俄外交官施壓為由，對俄進行報復，包括制裁2個俄國情報單位、驅逐35名美國駐俄外交人員，以及關閉位在紐約和馬里蘭、俄國所屬的別館。

這兩個地段是蘇聯政府分別在1954年和1972所購買的，俄羅斯媒體指出，過去即使兩國關係惡化，美國亦不曾關閉蘇聯或俄國外交官長期使用的設施。這次的制裁，堪稱「史上最激烈的手段」。1051230

(中央社)