元旦升旗未獲邀 郁慕明：有人心裡有鬼？
小英總統上台後第一次元旦升旗，新黨主席郁慕明被問到會不會代表新黨出席？郁慕明表示，並沒收到邀請，所以當然不會出席。他不滿說，跨過政黨補助款的新黨，未如往例收到邀請，「馬前總統也沒收到邀請，說是這次都沒邀卸任的正副元首。」
這次元旦升旗，主辦單位依往例是中華民國中小企業總會，郁慕明坦言，也許蔡總統本人對這也不知情，他們也不了解幕僚作業的考量，是否有人心裡有鬼，還是存在什麼偏見，實在也不得而知了！
郁慕明指出，520蔡英文總統就職，新黨沒收到邀請。事後他po文說，去不去是我的選擇，但邀請是蔡總統的禮貌，更是對國家體制的尊重。
郁慕明表示，雙十國慶，新黨收到由立法院長任主委的國慶籌委會邀請函，他明白表示不會參加，理由是蔡英文上台後各種言行，已經明確顯現她所謂「謙卑」根本是假，「維持現狀」也不過是她大搞文化台獨、拿「中華民國」借殼的詐騙術語。「我若出席這樣虛情假意的國慶典禮，豈不配合她上演欺師滅祖的歷史悲劇？」
(集團連線報導)
文章來源：郁慕明臉書
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