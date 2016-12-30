日女星米倉涼子離婚 婚姻只維持2年

主演日劇「派遣女醫X」系列創高收視率的41歲日本女星米倉涼子，今天透過經紀公司宣布離婚消息。2年前她與圈外、小2歲的男士結婚，但不到3個月就被媒體爆料她搬離愛巢。

米倉已與丈夫達成離婚協議，所屬經紀公司表示，因為米倉的前夫是圈外人，所以能說的就是米倉已離婚，其餘不便回答。而且她與對方約好只說離婚的事實，其餘不說，因此米倉也沒打算召開記者會說明離婚經過與細節。

米倉透過經紀公司發表的聲明指出：「我們花了時間，多次協商的結果，達成離婚的協議。因為私事驚擾各位，深感抱歉」、「今後我身為演員、一位女性，我要往前看、向前邁進。希望日日求進步，以全新的心情，自在地、勇於挑戰各種事務。今後也請多多指導、鞭策。」

2014年12月，米倉與小她2歲的一家公司老闆結婚，但翌年3月，被雜誌「週刊文春」爆料她已搬出和丈夫所居住的豪宅。週刊文春報導說，「她老公在人前罵她」、「有時在家讓她跪坐5小時聽訓話」等。

此外，週刊「女性SEVEN」(11月3日號)引述知情人士的話報導，米倉在婚前就知對方的個性，但她之所以決定結婚，是因她當時快滿40歲，很想有小孩，在內心焦急的情況下，做出結婚的決定」。

知情人士還表示，在婚前，米倉的對象每次對她生氣後，都會道歉，然後變得很體貼，所以米倉以為結婚之後，只要自己當個賢妻良母，或許夫妻可相處和樂。

米倉主演日劇「派遣女醫X」系列，她扮演劇中的外科醫師大門未知子的名言就是：「我不會失敗的」。她常在戲中扮演女強人的角色，但熟知她的人透露，其實她個性纖細、很善解人意，是那種遇到鍾愛的男人，就會犧牲奉獻的女人。1051230

(中央社)