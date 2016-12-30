日女星米倉涼子離婚 婚姻只維持2年
主演日劇「派遣女醫X」系列創高收視率的41歲日本女星米倉涼子，今天透過經紀公司宣布離婚消息。2年前她與圈外、小2歲的男士結婚，但不到3個月就被媒體爆料她搬離愛巢。
米倉已與丈夫達成離婚協議，所屬經紀公司表示，因為米倉的前夫是圈外人，所以能說的就是米倉已離婚，其餘不便回答。而且她與對方約好只說離婚的事實，其餘不說，因此米倉也沒打算召開記者會說明離婚經過與細節。
米倉透過經紀公司發表的聲明指出：「我們花了時間，多次協商的結果，達成離婚的協議。因為私事驚擾各位，深感抱歉」、「今後我身為演員、一位女性，我要往前看、向前邁進。希望日日求進步，以全新的心情，自在地、勇於挑戰各種事務。今後也請多多指導、鞭策。」
2014年12月，米倉與小她2歲的一家公司老闆結婚，但翌年3月，被雜誌「週刊文春」爆料她已搬出和丈夫所居住的豪宅。週刊文春報導說，「她老公在人前罵她」、「有時在家讓她跪坐5小時聽訓話」等。
此外，週刊「女性SEVEN」(11月3日號)引述知情人士的話報導，米倉在婚前就知對方的個性，但她之所以決定結婚，是因她當時快滿40歲，很想有小孩，在內心焦急的情況下，做出結婚的決定」。
知情人士還表示，在婚前，米倉的對象每次對她生氣後，都會道歉，然後變得很體貼，所以米倉以為結婚之後，只要自己當個賢妻良母，或許夫妻可相處和樂。
米倉主演日劇「派遣女醫X」系列，她扮演劇中的外科醫師大門未知子的名言就是：「我不會失敗的」。她常在戲中扮演女強人的角色，但熟知她的人透露，其實她個性纖細、很善解人意，是那種遇到鍾愛的男人，就會犧牲奉獻的女人。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。