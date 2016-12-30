法國通過禁止對孩子體罰 打屁股也不准

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法國近日通過一項法案，禁止對孩子一切形式的肢體暴力，包括家長行使親權時，也不能打小孩，法國人稱為「禁打屁股」法規。

這項法規包裹在「平等及公民權」法案修正案中，明文禁止一切對孩子的殘酷、羞辱式對待，包括一切形式的肢體暴力。

歐洲第一電台（Europe 1）報導，這項法規會在市府公證結婚儀式中宣讀，還會寫在戶口名簿上，提醒為人父母不要體罰孩子。

法規實施後，無論是打小孩手心、打屁股、甩巴掌、拉耳朵、不給吃飯、用力拉扯、強迫處於不適的姿勢等，都在禁止之列。

根據歷來媒體調查，認為家長有權在管教孩子時打屁股的法國人都達7到8成，但國民議會仍表決通過這項法規。

雖然這項法規沒有實質罰則，實務上也很難探究家長是否體罰小孩，但法規具有象徵意義，主要是讓家長瞭解，體罰對教育孩子並無幫助，還會有反效果。

在法國之前，瑞典早於1979年禁止體罰孩子。歐洲第一電台引述教育暴力觀察站學者拉芝米（Gilles Lazimi）的說法表示，瑞典禁止體罰孩子後，受虐兒童死亡率降低、犯罪率降低、自殺企圖減少、對某種東西成癮的孩子也減少了，而且當孩子受暴率降低，婦女受暴率也跟著降低。1051230

(中央社)