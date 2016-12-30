僑委會明年推暑期大學生東南亞志工團

僑務委員會委員長吳新興今天表示，明年將推動暑期大學生東南亞志工團，讓台灣年輕人走出去看世界，同時認識台灣鄉親在海外打拚的成果。

僑委會發布新聞稿，吳新興今天出席頒發105年華僑事務研究碩博士論文獎時表示，僑委會正思考如何運用僑界資源，協助台灣青年的發展，明年將從3方面連結台灣青年與海外僑社。

首先是招募國內大學生籌組志工團，在暑假前往東南亞僑社服務。第二是推動青年海外搭橋計畫，遴選國內優秀清寒學子赴海外僑界見習。第三是建立海外僑校師資媒合平台，媒合國內志工青年及畢業學生到僑校服務，紓解僑校師資不足，也有助於海內外教育人才的交流。

吳新興提到，華人移居世界各地已有數百年的歷史，每位僑胞的旅外經歷都是一段動人故事，也是華僑事務研究的好題材。非常樂見國內學者及學生投入僑務學領域，透過專業學術研究，探討海外華人遷徙、在僑居地的影響及對台灣的認同等議題，正可為僑務政策提供深度觀點及未來方向，助益僑務工作的推動。

僑委會為鼓勵國內大學投入華僑事務研究，自2004年舉辦華僑事務研究碩博士論文獎，至今已獎勵9篇博士論文及62篇碩士論文。今年有1位博士生及10位碩士生獲獎，分別來自清華大學、台灣大學、台灣師範大學、交通大學、政治大學、新竹教育大學及屏東大學，其中3位是馬來西亞僑生。

得獎論文研究議題關注海外華人政治、產業、華文教育及僑生研究等，研究對象包含馬來西亞、泰國、菲律賓、美國、紐西蘭等國華人。當天出席的論文指導教授台灣大學地理環境資源學系教授姜蘭虹及助理教授洪伯邑都肯定論文獎是海外華人及移民研究與實務的重要支持，也是學術與政策的對話平台。1051230

(中央社)