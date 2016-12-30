陸女分釋三角 騙夫上百萬還劈腿快遞員

中國大陸一名20歲朱姓女子假扮雙胞胎姊妹，欺騙毛姓男子結婚後，再假扮雙胞胎妹妹、丈母娘身分借錢；此外，還劈腿快遞員。毛姓男子起疑後更發現，連結婚證都是淘寶買的假貨。

浙江之聲報導，這個離奇的騙局在今年11月被揭穿，辦案警官形容，「比電視劇狗血百倍」。

今年20歲的朱女過去一直在使用「周宸熙」、「周宸琳」兩個假名。她以「周宸琳」的身分與唐姓男子育有一個女兒，雙方一年後分手。

朱女隨後接近第一任丈夫的同學─毛姓男子，並以「雙胞胎姐姐周宸熙」的身分與毛姓男子約會，為此辦了假的身份證、戶口、駕照，還把自己的學歷從中專變成了「浙江大學」。

今年2月份，毛姓男子向朱女求婚，她答應了，隨後上淘寶上買了一張假結婚證，聲稱可以網上預約，順利瞞天過海。

接下來，朱女以雙胞胎妹妹「周宸琳」的身分向「姊夫」借錢、以「丈母娘」身分再向「女婿」借錢。朱女以3個身份，從毛姓男子的帳戶裡轉走人民幣二十幾萬元（約新台幣100萬元）。

毛姓男子在深圳賺錢，朱女在嘉興生活，還給「新婚丈夫」戴了綠帽子，劈腿一位常到家裡送快遞的張姓男子。

直到今年11月，毛姓男子堅持要公開宴客，朱女一再推拖，才讓毛姓男子警覺報警。1051230

(中央社)