陸企業稅負高 娃哈哈宗慶後：交500種算少

我要評比

大陸企業稅負有多高？大陸礦泉水品牌娃哈哈董事長兼總經理宗慶後29日上節目，直言「亂七八糟的稅太多了」，光是娃哈哈一年就要繳500多種稅。他更透露，今年截至11月為止，娃哈哈已經交了4000多萬人民幣（約合1.84多兆台幣），而且「這還算少的，」有些國企甚至要繳更多稅。

宗慶後是在浙江衛視《大牌對大牌》專訪時，做出上述表示。

最近為了經濟穩增長，大陸政府不斷擴大公共建設投資，導致財政赤字率不斷攀升，當前已來到3%大關。宗慶後直批，為了拉抬GDP的數字，很多基礎建設投資根本是本末倒置，舉機場為例，「看現在機場都很大，新機場建完以後老機場關掉了，這不是浪費嗎？」

他認為，現在靠政府投資來拉動經濟成長，風險很大，一個不小心，可能衍生金融風險。

他認為，大陸政府可以考慮降稅，儘管短期內會增加財政赤字，但只要讓民眾從中受惠，才能有效帶動內需消費，且擴大稅基。

當前大陸財政部已經宣布，2017年將進行個人稅及企業稅改。

(旺報)