怕民眾養不起房 陸房地產稅推遲上路
大陸財政部宣布2017年將推動稅制改革，卻獨漏房地產稅。中國社科院財經院財經智庫編輯部主任楊志勇認為，由於攸關民生大事，且影響層面甚廣，房地產稅推動難度自然比個稅更高，勢必推遲上路。
根據鳳凰財經報導，對於2017年稅制改革，大陸財政部日前在全國財政工作會議上，表示聚焦5大方向，分別是中央和地方財政權和稅收分配，農業轉移人口市民化下的地方財稅體系，個人所得稅改革，水資源等資源稅試點，以及落實煙葉稅課徵。
楊志勇認為，房地產稅必須從長計議，必須要考慮民眾的稅負跟收入是否能取得平衡。他說，一旦政府開始課徵房地產稅，但民眾收入沒有跟著提高，可能會埋下社會隱憂。此外，他說，政府在制定房地產稅率時，須先考量個人和企業既有的稅負，如所得稅和營業稅，避免稅負過重。
(旺報)
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