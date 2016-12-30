王菲上海高空開唱 竇靖童登台合音

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47歲天后王菲今晚在中國大陸上海開唱，開場身穿灰白色大蓬裙在高空唱「塵埃」，女兒竇靖童登台合音，王菲獻唱特地改編竇靖童歌曲的「童殿」。

王菲時隔4年開唱，晚間在中國大陸上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「幻樂一場2016」演唱會，開演前，王菲戴毛帽、墨鏡、全身包緊緊現身拜拜，提早到場的粉絲們拉起寫著「Only Faye」應援布條。

演唱會搭配VR（虛擬實境）360度全景直播，開場王菲身穿灰白色大蓬裙從高空降下，左眼直直塗著一條銀色亮漆，以「塵埃」揭開序幕，接著換穿黑衣搭配桃紅裙子唱「百年孤寂」等歌。

唱到「你快樂所以我快樂」，鏡頭帶到竇靖童唱合音，引起全場歡呼，王菲接連帶來「沉溺」、「感情生活」、「紅豆」等歌，讓粉絲沉浸在王菲的獨特空靈歌聲。

王菲演唱改編竇靖童「The Way」的中文歌「童殿」，特邀好友林夕為歌曲填寫中文歌詞，演唱時王菲不時轉向舞台左邊，還與竇靖童開心笑著對望。竇靖童原想專心當觀眾，先幫演唱會錄製合聲，最後還是登台從頭到尾合音。1051230

(中央社)