超像川普 山西商場雕塑雞大受歡迎

迎接雞年，中國大陸山西太原一處商場日前出現一隻貌似美國總統當選人川普的巨型雕塑雞，來自美國的設計師表示，這隻雞不分黨派地獲得了親友的好評。

澎湃新聞報導，這隻巨型雕塑雞約7公尺高，有著金色的高高翹起的頭髮及眉毛，左手比「OK」、右手比「NO.1」，讓許多人不得不聯想到美國的候任總統川普。

在微博上，不少網友驚呼「不正是特朗普（川普）的髮型嗎」，也有不少人紛紛表示「應該去看看」，儼然成為景點。

這座巨型公雞雕像，是北京一家商務公司為這家商場設計的。該商務公司相關負責人表示，這個雕塑設計採用了美國西雅圖插畫師和動畫設計師拉蒂奧萊斯（Casey Latiolais）的方案，成品出來之後大家紛紛把它和川普聯繫起來，純粹是一個巧合。

公司負責人笑稱，這個被大家認為和川普很像的雕塑，其實有從憤怒鳥中獲取靈感，那濃濃的眉毛就是顯著的特點。受到大家喜愛是意外，他們也覺得很高興。

創作者拉蒂奧萊斯在推特（Twitter）上發文稱，他是受托設計了該雕塑，但是沒有想到雕塑居然如此之大。在紐約時報的訪問中，他表示，自己的朋友和家人「不分黨派，比較一致地認為它很有趣」甚至包括他那投給川普的父母。

紐約時報稱，川普有在Twitter上回擊各種批評的習慣，但截至29日下午，他沒有對這隻雞發表任何評論。

不過，「川普雞」的熱潮正在吹起，除了許多人拍照合影外，目前在網上已經出現了以這個設計為原型的商品，除了被商家稱為「川普雞」的商品，在網上商店上，還可以搜索到諸如川普面具、派對造型頭套等周邊商品。

「特朗普（川普）當選後，這些商品都開始火起來了，我們的雕塑才剛出現不久，網上商家的速度實在是太快了」。這家商務公司的負責人感嘆道。1051230

(中央社)