房市調控升級 北京加強現房銷售管理

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香港信報報導，北京房地產調控升級，加強商品房現房銷售管理，要求開發商備案後應在3日內1次性公開銷售全部房源。

北京住建委官網發文要求，今日起開發企業銷售現房前，應到所在區房管部門辦理現房銷售備案，備案後應在3日內1次性公開銷售全部房源，要嚴格執行明碼標價、一房一價，銷售價格不得高於申報價格。

北京市代市長蔡奇稍早表示，要精準發力，堅決抑制房地產投資投機行為，加大普通商品住房供給力度，確保明年房價不會月月增長；要合理增加住宅用地供應，從源頭穩定市場預期。

(工商)