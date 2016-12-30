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韓國政府統計局周五公布12月消費者物價指數(CPI)年增1.3％，雖符合市場預期，但較11月下滑，並創3個月最低；不過，韓國2016年全年通膨率則達1.0％，從2015年的0.7％歷史低點反彈。

根據政府公布的最新數據，受到電價、天然氣與水價大跌的拖累，12月CPI較去年同期僅上揚1.3％，不僅低於11月的1.5％，並創9月以來最低。

(工商)