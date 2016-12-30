2016年大陸企業跨境併購交易額 創歷史新高

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路透最新統計數據顯示，2016年中國企業跨境併購交易額達2,210億美元，為去年1,090億美元的兩倍多，再創歷史新高。

數據顯示，2016年全球企業併購交易總額為3.6兆美元，雖然較去年下降17％，但仍創下2007年以來第2高水平。

儘管面臨地緣政治不確定性、英國公投脫歐等不利因素，2016年全球企業跨境併購依舊保持活躍。中國企業成為2016年全球跨境併購的主要力量，其中，中資在美國完成的併購交易額飆升841％。

(工商)