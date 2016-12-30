陸委會：中華民國基本權利 陸方應尊重
陸委會今晚表示，中華民國是主權國家，與各國民意機構交流及與各國城市締結姊妹市，是作為國際社會成員的基本權利，不應受中國大陸政治因素影響，陸方應尊重及正面看待。
南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉目前正造訪台北市，引發南非外交部嚴厲批評，認為他不應該違反政府支持「一個中國」原則，在未獲批准下仍前往中華民國訪問。
此外，媒體報導，吉爾吉斯國會副議長阿利別科夫（Nurbek Alimbekov）21日來台拜會立法院長蘇嘉全等官員，然而，中國大陸針對此事向吉國外交部發出了照會。受到中國大陸的壓力，阿利別科夫28日向議會提出辭職。
行政院大陸委員會晚間回覆媒體詢問時表示，中華民國是主權國家，與各國民意機構交流及與各國城市締結姊妹市，均是作為國際社會成員的基本權利，有助與各國發展雙邊友好關係，深化各領域交流互利互惠合作。
陸委會強調，中華民國作為國際社會成員的基本權利，不應受到中國大陸政治因素影響。呼籲中國大陸及相關方面應尊重及正面看待。1051230
(中央社)
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