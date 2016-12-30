大馬麥當勞:慶生蛋糕須有清真食品認證

我要評比

馬來西亞麥當勞發表聲明，若顧客想要攜帶蛋糕到麥當勞店裡慶祝，必須先出示蛋糕的清真食品認證。

麥當勞表示，從本月起所有馬來西亞麥當勞連鎖快餐店已實施這項新政策，禁止消費者攜帶沒有清真食品認證的蛋糕進入餐廳。

聲明強調，為了符合清真認證食品的公司地位，因此才推出這項新規定，以確保餐廳內所提供與享用的食物，全都是清真食物。包括在麥當勞餐廳內辦的生日宴會，都必須確保顧客攜帶有清真認證的生日蛋糕。

目前麥當勞在馬來西亞全國共有261間分店，其中有提供生日派對服務的分店則共有100家。

這項新條例推出後，引起大馬社會強烈反彈，不少人認為這項措施太荒謬，連政治人物也抨擊馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）矯枉過正，並可能導致這個全球知名的快餐連鎖店失去平易近人的特色。

今年大馬清真食品爭議不少，最知名的例子是美國蝴蝶餅連鎖店Auntie Anne's稍早前被大馬伊斯蘭發展局拒絕更新其清真食品執照，原因竟是其中一種餅「熱狗蝴蝶餅」（Pretzel Dog）的英文名含有「狗」字，而狗肉在伊斯蘭文化屬於不潔的代表。結果引起國際關注，鬧出所謂「熱狗需要去狗化」的正名呼籲。1051230

(中央社)