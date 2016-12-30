第23個跨年演唱會 陳昇爽扮花花少年、清新型男

陳昇在舞台放超開，帶粉絲進入他的音樂世界。(張祐銘攝)

陳昇(右)與好友趙詠華在後台相見歡。(張祐銘攝)

陳昇30日舉辦第23個跨年演唱會「我和你沒完沒了」，提前與粉絲歡度小跨年，陳昇開心說：「大家開心我就撩落去！」準備多達50首歌曲要獻給粉絲，好友新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜以及嘉賓趙詠華、左小祖咒，輪番上台演出。

演唱會造型，陳昇端出復古紳士、花花少年、搖擺嘻痞、陽光大叔與清新型男共5種造型，陳昇自嘲雖然是大叔年紀，總得讓大家每年都能賞心悅目。

他開場與排灣族小朋友組成古謠隊，演唱〈兄弟〉揭開序幕，與好友趙詠華對唱〈水尾郵便車〉掀起高潮。

(中時)