96名俄外交人員及家屬遭美驅逐

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俄羅斯外交部發言人札卡拉娃表示，96名俄外交人員及家屬遭美國驅逐。（圖截自RT網）

歐巴馬宣布驅逐35名俄羅斯駐美外交官，要求他們在72小時內離開美國。（圖／美聯社）

俄羅斯外交部發言人札卡拉娃今天表示，美國決定驅逐俄羅斯外交人員，他們才到美國兩個月。包括外交官家屬共有96名俄人被驅逐。

札卡拉娃說，96人是被迫離開美國，其中包括學前兒童。

(中時電子報)