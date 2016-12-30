5英鎊鈔票藏玄機 刻有珍奧斯汀值200萬

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5英鎊鈔票暗藏玄機！毫芒微雕專家蕭特在4張5英鎊鈔票的透明處刻上英國小說家珍．奧斯汀的肖像，讓鈔票價值立刻漲至據傳達5萬英鎊（約台幣200萬）。第2張鈔票昨天在蘇格蘭現蹤。

英國廣播公司（BBC）報導，蕭特（Graham Short）在5英鎊鈔票刻上珍．奧斯汀（Jane Austen）的肖像，以慶祝珍．奧斯汀明年辭世滿200週年。第2張驚喜鈔票昨天在一張耶誕卡內被發現。

首張則是本月稍早在英國南威爾斯一家咖啡店的找錢鈔票中被發現。

蕭特還在這4張鈔票上刻上珍．奧斯汀小說中的字句，確保每張鈔票都是獨一無二。

拿到前2張特別鈔票的人都說，他們打算保留，而非賣掉。

蕭特說：「知道他們不想賣掉時，我有點失望，因為希望他們能獲得一些錢過耶誕，但他們樂於保留也很好。」

他還坦承，自己也會看看找錢鈔票，如果發現拿到剩下的特別鈔票，他會「樂翻」。（譯者：中央社蔡佳伶）1051230

(中央社)