藍晒圖文創園區1歲 湧入逾50萬觀光人次

藍晒圖文創園區今晚舉行開幕一周年活動，祕書長李孟諺授旗給進駐文創業者。(曹婷婷攝)

前身為城市陰暗角落，藍晒圖文創園區除被賦予老屋活化，更透過文創加持重獲新生；在市府及進駐單位攜手努力下，試營運邁入1年，湧入逾50萬觀光人次，受到不少遊客喜愛，更曾榮獲「台灣十大美如明信片的私密美景」排行榜第一名，周年前夕，26個旗艦品牌也全員到齊，喜迎周歲，也不忘向外界公布豐碩成果。

藍晒圖文創園區今晚舉行「藍晒圖BLUES周歲慶」，現場以藍晒圖主題生日蛋糕及大型氣球公仔一同慶生，並同步開賣園區吉祥物「BLUES」小公仔吊飾、束口包、帆布提袋等周邊商品。

秘書長李孟諺表示，市府投注相當多心力與資源，整合各方意見、積極協調產權，成功保留園區空間及建物群，修復轉型並活化為「藍晒圖文創園區」，試營運1年後，樂見藍晒圖有豐碩成果。

文化局長葉澤山說，一年來，包括7個旗艦區、16個微型文創工作室及1個營運管理中心等24個進駐單位，總計26個創意品牌，終於全員到齊，園區網羅旗艦、小型文創業者，大手牽小手，展現台南文創實力。

立委陳亭妃也到場，她說，藍晒圖文創園區地理位置寸土寸金，市府與國產署願意將這塊地用於扶植文創，難能可貴。

藍晒圖文創園區業者，今年自主發起義賣為0206震災募得26萬元善款，愛心不落人後；一年當中，更有超過20組國內外公私部門團隊參訪園區與進駐單位交流，獲得相當好的回饋與口碑，吸引香港、新加坡、日本等國外平面及電子媒體採訪報導，甚至有《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》等綜藝節目現場錄影。

(中時)