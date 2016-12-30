王菲睽違4年上海開唱 唱128分鐘未說半字

王菲隻字未提，熱情舉手向粉絲打招呼。(kcpcl提供)

王菲用迷幻歌聲征服滿場粉絲。(kcpcl提供)

寬姊(右)到後台為王菲打氣。(kcpcl提供)

竇靖童(中)全程站在台上和音。(kcpcl提供)

天后王菲睽違４年終再開唱！30日晚間在上海舉辦「幻樂一場2016」演唱會，儘管傳出「天價門票崩盤」等負面消息，但事實證明天后人氣不減；她開場站在高台、左眼畫上輕輕一道閃光，彷彿化身一朵牡丹花，演唱〈塵埃〉氣勢揭幕，緊接飆唱〈百年孤寂〉，以特色迷幻、空靈嗓音瞬間征服萬名粉絲。

她省話依舊，唱了128分鐘未說半字，唱〈你快樂所以我快樂〉時，女兒竇靖童在旁低聲和音，母女同台演出掀起高潮，她母愛滿溢，翻唱女兒創作〈the way〉，請林夕寫成中文版〈童殿〉，竇靖童則捨棄觀眾席，全程站在台上和音。

王菲這回親自挑選歌單，一連帶來〈紅豆〉、〈匆匆那年〉等經典好歌；製作更砸下超過人民幣5000萬打造，５套秀服變化10種造型、舞台更有多功能升降台、透明巨型LED螢幕。

開唱前，她戴著墨鏡拜佛祈求演出順利，沒搶到票的粉絲，觀看直播就彷彿置身現場，創下2200多萬粉絲同步聆聽「天籟」，星友前來朝聖，劉嘉玲送上「fw」花籃祝賀，趙薇、章子怡也到場力挺。

(中時)