新華都集團控股雲南白藥

市場高度關注的雲南白藥控股股東混改方案在臨近歲末揭開謎底，新華都集團將以高達253.7億元人民幣增資方式獲得白藥控股50%股權，股權鎖定期長達六年。至此，新華都董事長陳發樹及其旗下新華都將直接及間接控制雲南白藥的25%股份，從而超過雲南省國資委對上市公司的持股比例。

(旺報)