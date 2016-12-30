除了煙火！迎2017新選擇 看彗星劃亮夜空
2017就要來臨，你打算用什麼方式迎接新年？美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，有一顆彗星，將於英國時間12月31日晚上，從新月旁飛過，屆時將劃亮夜空，為2017來場華麗開幕。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，NASA公布一顆名為「45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova」的彗星，將在跨年之際行經地球，出現在新月旁；不過它不易被肉眼所見，需透過雙筒望遠鏡才能捕捉那稍縱一逝的美。
這顆慧星大約每5年會回歸太陽系，擁有一顆明亮的藍綠色「頭部」，屆時將於英國時間12月31日晚上18時30分經過地球；不過換算台灣時區，則是2017年1月1日凌晨2時30分，若有打算迎新年的民眾，不妨可在空曠且無光害的地方試試看！
(中時電子報)
文章來源：《每日郵報》
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