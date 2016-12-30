昔性感女神久違現身 50歲凍齡美貌逆天

昔日性感女神關秀媚。(取自百度百科)

關秀媚今晚與劉嘉玲一起來欣賞王菲演唱會。(kcpcl提供)

王菲演唱會今晚10點半正式畫下句點，除天后一句話也不說，一連唱完33首歌驚人歌唱實力，令人印象深刻，與女兒竇靖童首度合唱也是經典。不過90年代性感女神關秀媚的久違現身，其凍齡美貌也成為演唱會的話題之一。

關秀媚起初踏入演藝圈星運不佳，直到與任達華合演三級片《賊王》才正式走紅，片中極盡誘惑的露點演出，至今仍讓人印象深刻，之後被導演王晶相中成為「晶女郎」，聲勢達到巔峰，與同期的邱淑貞並列90年代性感女神。

不過關秀媚自2006年開始逐漸淡出影壇，改行專心做生意，絕跡演藝圈長達十年，今晚再度於王菲演唱會現身，凍齡外貌與好身材一點也看不出她已經50歲了！

(中時電子報)