有片 遼寧艦出東海演訓曝光

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大陸航母特混艦隊近日海上演訓，靠近台灣。（圖取自央視）

殲15艦載戰鬥機準備起飛。（圖取自央視）

近日，共軍航母遼寧艦與數艘驅護艦組成編隊，攜殲15艦載戰鬥機經東海出西太平洋，再繞至海南，編隊穿越第一島鏈並繞行台灣，目前已抵海南三亞。大陸網站今天稱，演訓視頻（影片）震撼公佈。

艦載直升機及導彈驅逐艦戒護。（圖取自央視）

遼寧艦向前行，殲15艦載機及預警直升機待命。（圖取自央視）

大陸海軍司令員吳勝利在南海指揮演習檔案照。（圖／新華網）

共軍航母編隊首次出西太平洋，日戰機緊急升空，我國防部派F16戰鬥機監偵。央視播出，航母編隊殲15艦載戰鬥機起降及導彈驅逐艦護航畫面。

遼寧艦航母編隊出東海演訓，再至西太平洋，繞行台灣南下。（影片取自youtube）

由央視軍事頻道及大陸軍網播出的影片中可見，這次航母艦隊編隊在航行時進行演訓，多架殲15起降。影片中，中共中央軍委委員、海軍司令員吳勝利在航空母艦上向艦隊官兵講話，並指導演訓。

此次遼寧艦在近台灣的東海演訓，其後在台灣東部的西太平南下。27日，我國防部長馮世寬接受媒體採訪時表示，確實派遣了 F16戰鬥機監偵，稱大陸的威脅與日俱增。

大陸軍事專家尹卓少將認為，遼寧艦這次以編隊形式出海，包括艦上實際使用武器訓練，例如區域防空導彈、反潛作戰及對海攻擊等方面的訓練。這顯示中國航母編隊已經形成整裝作戰能力。

(中時電子報)