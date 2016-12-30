有片 遼寧艦出東海演訓曝光
近日，共軍航母遼寧艦與數艘驅護艦組成編隊，攜殲15艦載戰鬥機經東海出西太平洋，再繞至海南，編隊穿越第一島鏈並繞行台灣，目前已抵海南三亞。大陸網站今天稱，演訓視頻（影片）震撼公佈。
共軍航母編隊首次出西太平洋，日戰機緊急升空，我國防部派F16戰鬥機監偵。央視播出，航母編隊殲15艦載戰鬥機起降及導彈驅逐艦護航畫面。
由央視軍事頻道及大陸軍網播出的影片中可見，這次航母艦隊編隊在航行時進行演訓，多架殲15起降。影片中，中共中央軍委委員、海軍司令員吳勝利在航空母艦上向艦隊官兵講話，並指導演訓。
此次遼寧艦在近台灣的東海演訓，其後在台灣東部的西太平南下。27日，我國防部長馮世寬接受媒體採訪時表示，確實派遣了 F16戰鬥機監偵，稱大陸的威脅與日俱增。
大陸軍事專家尹卓少將認為，遼寧艦這次以編隊形式出海，包括艦上實際使用武器訓練，例如區域防空導彈、反潛作戰及對海攻擊等方面的訓練。這顯示中國航母編隊已經形成整裝作戰能力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。