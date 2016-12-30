茶館老闆疑燒炭 離奇牽連妻與鄰人都命危

(中央社記者邱俊欽桃園30日電）桃園市桃園區國豐六街一處住宅今天晚間傳出3人一氧化碳中毒案件，其中一名經營茶藝館的老闆疑似燒炭自殺，而老闆的妻子與附近洗車店老闆前往察看時，疑似吸入過多一氧化碳，在送醫前都沒有生命跡象。

桃園市政府消防局晚間表示，國豐六街一處住宅在晚間7時57分，傳出有人在家中昏倒，消防局立刻出動消防車、8名消防人員前往救援。

消防人員抵達現場破門後，發現2男、1女，共3人倒臥於約1.5坪密閉臥室，一旁並有炭盆，疑似燒炭輕生，3位到送醫前已經沒有呼吸心跳跡象，醫院仍在緊急搶救中。

警方初步釐清後發現，3人身分包括47歲的賴姓洗車場老闆，與一對分別為47歲蔡姓、43歲黃姓夫妻。

警方根據部分線索指出，經營茶藝館的47歲蔡姓老闆疑似在屋內燒炭自殺，而老闆的43歲黃姓妻子因為聯絡不到丈夫，與附近的賴姓洗車店老闆，一起前往現場察看，疑似屋內通風不良，不排除吸入過多一氧化碳，也倒臥在房間內，但確切案發經過，仍待進一步確認。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇到人生瓶頸，可打生命線專線「1995」尋求協助，生命一定可以找到出口。1051230

(中央社)