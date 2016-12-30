回顧2016年10大新聞事件

我要評比

以下為法新社整理出的2016年10大新聞事件：

1.川普當選美國總統─現年70歲、以民粹為訴求的共和黨籍億萬富豪川普在11月8日大選擊敗對手希拉蕊．柯林頓，當選美國總統。

2.英國公投脫歐─英國6月23日舉行公投，52%選民支退出歐洲聯盟。保守派首相卡麥隆（David Cameron）辭職，梅伊（Theresa May）7月接任遺缺，承諾在2017年3月31日根據里斯本條約第50條規定，展開脫歐進程。

3.加強防堵移民─數十萬移民2015年經由希臘前往德國的所謂巴爾幹移民路線，自2月開始關閉。歐盟和土耳其3月達成阻擋移民湧向歐洲協議，大致成功減少了橫渡愛琴海的人數。

然而渡過地中海前往義大利的移民數則達到空前，而今年在此路線上死亡和失蹤的人數超過5000名。

4.敘利亞全境停火─敘利亞政府軍在俄羅斯支援下收復阿勒坡市（Aleppo）東區，當地反政府軍受到內戰爆發以來最嚴重挫敗。俄國總統蒲亭12月29日宣布，敘利亞全境停火，並說，交戰各方同意進行和談。

2011年3月爆發的敘利亞內戰已造成31萬人以上喪生。

5.恐怖攻擊接連發生─伊斯蘭國（IS）因在伊拉克、敘利亞和利比亞喪失所占領土地，而在全球各地發動或煽動血腥攻擊，西方國家淪為目標。

法國尼斯（Nice）有86人遇害，美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）有49人喪生，比利時布魯塞爾有32人死亡。德國柏林1座耶誕市集近來遇襲，造成12人喪生。

土耳其也遭到多次攻擊，共有數十人喪命，當局指為伊斯蘭國和庫德族好戰分子所為。非洲西部一再遭受蓋達組織襲擊，尤其是布吉納法索和象牙海岸。

6.土耳其流產政變與整肅─土耳其某一軍中派系7月15日夜間企圖推翻總統艾爾段失敗，土國政府指流亡海外的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）幕後策動此事。事後政府加緊掌權，下令逮捕了數萬人，並將更多人革職。

7.拉丁美洲變天─繼2015年的阿根廷之後，巴西左派13年執政在8月劃下句點，總統羅賽芙（Dilma Rousseff）因違法操控國家預算而遭到彈劾，中間偏右派的泰梅爾（Michel Temer）取而代之。

秘魯7月選舉庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）為總統，政治立場也是中間偏右。委內瑞拉目前經濟危機嚴重，反對黨正爭取對社會主義立場的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）舉行罷免公投。

8.卡斯楚辭世─古巴革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）11月25日辭世，享壽90歲，他是國際共產主義的最後1位大人物，歷經美國11位總統。

9.科學突破─科學家2月間表示，他們已發現重力波存在的第一個直接證據。重力波是愛因斯坦1個世紀以前所推斷時空結構中的漣漪。

10.音樂界的淚水與掌聲─全球最受人喜愛的一些偶像歌手今年紛紛離開人世，包括大衛鮑伊（David Bowie）、喬治麥可（George Michael）、王子（Prince）和李歐納柯恩（Leonard Cohen）。

另一方面，美國民謠教父巴布狄倫（Bob Dylan）獲得諾貝爾文學獎。1051230

(中央社)