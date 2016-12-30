葡萄王涉竄改效期案 曾盛麟赴北檢複訊

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台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉嫌竄改效期案，今天約談葡萄王董事長曾盛麟等6人釐清案情。曾盛麟於今晚23時許，到北檢接受複訊。

曾盛麟抵達北檢時，面對記者提問面帶微笑、不發一語，目前正接受檢察官訊問中。1051230

(中央社)