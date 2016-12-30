挑戰飢餓迎新年 永平高中師生1896人響應

新北市永平高中今（30日）舉行飢餓12小時活動。（葉書宏翻攝）

共有1467位學生、162位老師及267位家長與參與。（葉書宏翻攝）

師生連續第9年選擇以親自體驗連續飢餓的方式，關注飢餓議題。（葉書宏翻攝）

校長劉淑芬表示，永平高中的跨年齊飢已經是學生校園記憶的一部分。（葉書宏翻攝）

新北市永平高中今（30日）舉行飢餓12小時活動，共有1467位學生、162位老師及267位家長與參與，連續第9年選擇以親自體驗連續飢餓的方式，關注飢餓議題，同時付出關懷與溫暖，展現「飢力」與熱情，為飢餓難民發聲。

以「生命教育」為學校特色的永平高中，連續第9年以感受飢餓的方式跨年，全校親師生共1896位響應活動，已成為校園特色活動，今年共有1467位學生、162位教職員老師、以及267位家長與參與。即使是面臨大考壓力的高三、國三同學也不缺席，今年共有371位準考生連續三年參加，展現他們對生命的熱情與關懷。

活動當天飢餓勇士，在寒風中互相打氣激勵，以不吃固體食物，省下兩餐餐費的方式來響應此活動，本次結合眾人的力量，可望募集逾18萬元款項，將全數透過世界展望會幫助貧窮飢餓的兒童，希望帶給他們溫暖，更有勇氣面對生命的苦難。家長們除了以實際行動報名飢餓12支持學校外，更主動相互邀約到校，為同學盛裝熱飲與加油打氣。

12月為永平高中的感恩月，校方設計一系列以「感恩、傳愛」為主軸的生命教育特色活動，並以飢餓體驗營為當月活動高潮，希望藉此過程柔軟孩子的心，灑下愛的種籽。今年的飢餓營隊主題為「飛躍齊飢，零餓勢力」，是由班聯會學生討論訂定，學生代表「呼籲大眾重視糧食分配的議題，藉由集合眾人的力量，齊心對抗飢餓，讓飢餓的議題在世界上消失！」

體驗飢餓後由內在發揮助人的力量，藉由更多人參與，讓飢餓的議題在世界上消失！」除了在校內推廣飢餓12小時的活動，鼓勵同學捐出餐費助人，並由學生設計獨家貼紙，營造校內感恩惜福的氛圍，鼓勵校內親師生發揮愛心與熱情。這是一場生命感動生命、生命帶動生命的教育體驗活動。

校長劉淑芬表示，永平高中的跨年齊飢已經是學生校園記憶的一部分，我們藉這個體驗活動培養學生的公民意識，發揮愛人與助人的能力，更希望讓孩子關注世界各地貧窮、飢餓的議題，承擔世界公民的責任。每年皆獲得很多家長認同並一起支援響應，希望藉此讓愛的影響力傳出去。

(中時)