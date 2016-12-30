台舞蹈女團神還原 粉紅迷你裙辣翻！

女團Wednesday成團兩年，並挑戰Twice今年超熱門舞曲TT。(Wednesday提供)

女團Wednesday成團兩年，平常以舞蹈Cover Kpop舞曲做為招牌，陸續COVER如AOA、SISTAR、GFRIEND等超夯女團的熱門歌曲，從拍攝場景、服裝造型到舞蹈動作都嚴格要求，氣勢一點都不輸正宗女團。

這次Wednesday挑戰Twice今年超熱門舞曲TT，更是為此號召新成員加入。提到製作過程，團長Panda笑說：「要找到9個人就很不容易。」他們還找來專業攝影師，在事前反覆討論分鏡、隊形，力求完美的態度讓路過的民眾都大讚他們超級用心。

據悉團員中大部分都有穩定工作，跳舞是她們最熱愛的事，因此即使每個人的時間不好配合，團員還是發揮最大誠意，每每聚在一起練舞，除了在鏡子前要求隊形，甚至連手的角度、狀態都要一致，做一百二十分的努力只為了拍攝出最好的影片，回饋給支持她們的粉絲。

(中時)