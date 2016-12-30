習近平：堅持九二共識 推動政經融合
中國大陸國家主席習近平今天在大陸全國政協新年茶話會上，談到2017年兩岸關係，他表示，「要堅持『九二共識』共同政治基礎」，推動兩岸經濟社會融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。
中國人民政治協商會議全國委員會12月30日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等中共領導人出席。官媒新華社晚間刊出習近平講話全文。
習近平說，2016年是中華民族偉大復興征程中十分重要的一年。在這一年，「堅持『九二共識』共同政治基礎，努力維護台海和平穩定」。並全面貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門繁榮穩定。
此外，還有深化全方位外交，加快推進「一帶一路」建設、堅持以黨在新形勢下的強軍目標為引領，國防和軍隊改革取得重大突破等。
習近平說，2017年中共將召開19大，「這是全黨全國各族人民政治生活中的一件大事」，2017年也是實施十三五規劃的重要一年，是推進供給側結構性改革的深化之年。
他說，要「以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹中共中央治國理政新理念新思想新戰略，統籌推進『五位一體』總體佈局和協調推進『四個全面』戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調」。
習近平稱，「要堅持『九二共識』共同政治基礎，推動兩岸經濟社會融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而不懈努力」。
他也提到要支持香港、澳門發展經濟、改善民生，「確保『一國兩制』實踐不動搖、不走樣、不變形」。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。