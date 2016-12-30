習近平：堅持九二共識 推動政經融合

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中國大陸國家主席習近平今天在大陸全國政協新年茶話會上，談到2017年兩岸關係，他表示，「要堅持『九二共識』共同政治基礎」，推動兩岸經濟社會融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。

中國人民政治協商會議全國委員會12月30日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。習近平、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗等中共領導人出席。官媒新華社晚間刊出習近平講話全文。

習近平說，2016年是中華民族偉大復興征程中十分重要的一年。在這一年，「堅持『九二共識』共同政治基礎，努力維護台海和平穩定」。並全面貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門繁榮穩定。

此外，還有深化全方位外交，加快推進「一帶一路」建設、堅持以黨在新形勢下的強軍目標為引領，國防和軍隊改革取得重大突破等。

習近平說，2017年中共將召開19大，「這是全黨全國各族人民政治生活中的一件大事」，2017年也是實施十三五規劃的重要一年，是推進供給側結構性改革的深化之年。

他說，要「以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹中共中央治國理政新理念新思想新戰略，統籌推進『五位一體』總體佈局和協調推進『四個全面』戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調」。

習近平稱，「要堅持『九二共識』共同政治基礎，推動兩岸經濟社會融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而不懈努力」。

他也提到要支持香港、澳門發展經濟、改善民生，「確保『一國兩制』實踐不動搖、不走樣、不變形」。1051230

(中央社)