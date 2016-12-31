五月天演唱會連唱九場 歌迷必備「潛規則」準備好了嗎？

五月天事隔五年重返小巨蛋開唱，九場一樣締造秒殺紀錄。(圖/本報系資料照)

五月天「RE: LIVE Just Rock It 2016最終章 自傳復刻版」演唱會，一連在台北小巨蛋舉辦九場，吸引九萬歌迷到場欣賞，所有五迷在事前必須經歷實名制、全面售票、清票共三階段，經過一陣廝殺後搶到門票入場觀賞，不過這萬名幸運兒不乏首次觀賞五月天演出的五迷，但入場前有些「潛規則」一定得知悉，如此才能讓你更融入演出，HIGH度保證爆表。

《五迷大團結 齊穿演唱會主題T》

穿搭方面，以穿著輕便好活動服裝為主，雖然現在小巨蛋不能跳動，但還是能隨音樂恣意擺動，通常多數五迷會選擇穿當場演唱會主題服裝出席，有的則是選擇往年主題衣服，也有粉絲會選擇主唱阿信開設的潮牌店「STAYREAL」潮服參加，當天不僅能清楚辨識五迷身份，更有一種家族大團圓的感覺。

《請購買官方唯一指定螢光棒》

螢光棒是演唱會不可或缺的助HIGH工具，五月天從諾亞方舟巡演開始，就開始販售官方變色螢光棒，在演唱會過程由後台配合歌曲，控制變化螢光棒顏色，整齊劃一又壯觀的畫面，絕對會震攝你的視覺神經，不過有些人會嫌貴而改買路邊攤販螢光棒，那只能事先提醒你，進場時你只能「手動」控制，跟不上顏色變化的節奏，參與感絕對大大降低，如果堅持要買也要記得買「藍色」，畢竟五月天演唱會就是要營造一片藍色海，否則到時全場唯獨你「特立獨行」，也是頗尷尬的。

《手勢和必備動作一定要記牢》

五月天演唱會邀請林志玲當嘉賓。(圖/本報系資料照)

昔日還能在小巨蛋狂跳時，當五月天唱到「離開地球表面」副歌「一顆心噗通噗通的狂跳，一瞬間煩惱煩惱煩惱全忘掉，我再也不要再也不要，委屈自己一秒」、「一顆心噗通噗通的狂跳，一瞬間煩惱煩惱煩惱全忘掉，我甩掉地球，地球甩掉，只要越跳越高 come on (jump) 」，這時請搭配節奏盡情狂跳，千萬不要坐在椅子上或害羞放不開，否則你將錯過演唱會最HIGH的一段，此外還有一首較少演唱的「透露」，當唱到「狂飆愛意突然變得好猛，在此刻向你完全透露喔… 」後面間奏也是屬於五迷有默契一起跳動的狂HIGH時刻。

當五月天演唱「知足」時，請記得開啟手機「手電筒模式」，一起營造滿天星斗的感覺，間奏則是五月天聆聽歌迷合唱「小星星」的時刻，演唱「倔強」、「憨人」時，在兩首歌最後「啦啦啦」時，別忘記高舉雙手比「五」，演唱「乾杯」時，也別忘了舉起手像拿起酒杯一樣，與一樣高舉「酒杯」的阿信一同乾杯，此外「戀愛ING」時也像是大型團康活動，大比「L.O.V.E」

其實參加五月天演唱會，就是出席一場Party，好好解開束縛享受五月天帶給歌迷的感動和驚喜，相信參與一次後必定讓你意猶未盡，往後只要五月天開唱，你絕對會不顧一切勇闖搶票戰場，直到買到通往演唱會的車票才肯罷休。

(專題報導)