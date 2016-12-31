情人、家人、好麻吉專用 跨年去影廳窩著吧！

除了費勁兒看跨年演唱會，今年末的電影院，其實也相當精彩。(取材自facebook)

緊接著聖誕假期，另一個適合一群人聚在一起耍瘋的日子又來啦！跨年可以說是無差別對所有人都相當有意義的節日，連對沒生命的電腦程式來說，都是個事兒，總覺得汲汲營營應付了365個日夜，一年的尾聲，就該做點什麼，來讓自己「畫句點」，是說除了做做「體力活兒」，排隊在人海裡浮沉看謝金燕唱跳跟煙火噴發外，還有什麼讓心裡滿足的好去處？今年年末的電影院，其實有不少好選擇！

由萊恩葛林斯與艾瑪史東主演的《樂來樂愛你》，同時展現愛與夢的美好感動。(翻攝自《樂來樂愛你》官方臉書)

情人專用：《樂來樂愛你》

威尼斯影展開幕片《樂來樂愛你》，早在開演前已經造就超高口碑，萊恩葛林斯與艾瑪史東第三度合作演情侶，主演《樂來樂愛你》，此片乍看是部單純曬浪漫的愛情片，但在愛情之上，還有些什麼，一個小演員遇上鋼琴手，兩人都做著俗世的小工作餬口，在追夢的過程中，靠近了美好，也遇見知己，這份愛情已不只是浪漫，而是推進未來的絕妙養分，真正感人的1+1=2，希望進戲院的情侶檔，也能嚐到那份美麗的感動。

主角霍華直面死亡、時間和愛這三個宇宙哲理，在真正一無所有之前，重新找回人生。(翻攝自《最好的安排》官方臉書)

family專用：《最好的安排》

一如主角威爾史密斯說的「這是一個很美的故事」，《最好的安排》場景設定在典型的都會城市紐約，由凱特溫斯蕾、綺拉奈特莉、海倫米蘭、艾德華諾頓等大咖明星加持，標準的賀歲片卡司規格，但有著滿滿的寓意，飾演主管霍華的威爾史密斯，歷經喪子之痛，成了個封閉的人，預告中，他寫信，不寫給人，而是寫給死亡、時間和愛，他的好友希望他感受並挑戰這三個展現在他面前的宇宙奧妙，直到真正一無所有之前，找回自己的生命意義，此片能享受到好萊塢極富盛名的巨星們，那深刻入裡的精采演技，更能從劇情中，重新灌注生命能量，思量人生哲理，重新感受生命的美好。

「萬磁王」麥克法斯賓達最新科幻動作電影《刺客教條》，最適合愛好電動與熱鬧的麻吉們一起進場熱血一下！(翻攝自《刺客教條》官方臉書)

好哥們專用：《刺客教條》

跟好麻吉一起，還有什麼比熱血一發更適合？選擇轟轟烈烈的動作片，肯定興奮到不行，如果你熱愛《X戰警》系列的「萬磁王」麥克法斯賓達，那就買票吧，如果你是系列電玩「刺客教條」的玩家，那你更沒有不買票的理由，片中「法鯊」麥克法斯賓達一人分飾兩角，身為罪犯身分的他，一覺醒來身分已經「被消失」，成了影后瑪莉詠柯蒂亞的病人，透過高科技的「記憶回溯機」，解碼500年前祖先的記憶，穿越時空回到中古西班牙的黑暗時期，他成了載體，需親身走過先人的歷程，為了帶回「異端審判」的暗黑記憶，法鯊用他帥氣的皮囊與演技，展開最受全球影迷期待的冒險旅程。

(專題報導)