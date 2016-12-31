2016韓國之悲！RM收攤、A咖男星捲性侵、他自殺

Running man今年底宣布收攤。（圖／達志影像）

新的一年即將到來，韓國娛樂圈今年也可說是動盪不安，儘管還是有不少喜事，可讓粉絲不捨與震驚的相對較多；尤其年底時刻，人氣節目《Running Man》突然宣布收攤，堪稱最嚇壞海內外粉絲。

韓國今年可說大小事不斷，其中Running Man突在年底傳出宋智孝與金鐘國「被下車」的消息，最讓粉絲震驚，隨後其他成員決議同進退，因此RM確定在2017年2月播出後完結；這舉動讓剩餘的6位成員都難過不已，甚至鞠躬向粉絲道歉，但許多RM粉絲卻是更不捨大夥兒。

朴槿惠的「閨密干政」震盪演藝圈。（圖／達志影像）

另外，南韓總統朴槿惠的「閨蜜干政」更是震撼演藝圈，傳出她伸手介入娛樂圈，對特定人物封殺或是支持，當時讓朴海鎮、PSY、Jessica、金秀賢以及YG等都遭受波及。不過每個被點名的人均否認，事後許多藝人更走上街頭抗議朴槿惠，要求她下台。

金成珉今年6月上吊自殺。（圖／翻攝joins.com）

而曾經演出《背叛愛情》「宙王」的男星金成珉在今年6月在住處上吊自殺，送醫後仍昏迷，最後他被斷定為腦死，在家屬同意後，決定將金成珉的腎、肝臟以及眼角膜捐出，遺愛人間。金成珉自殺原因是因與妻子爭吵，事後他妻子哭著道歉「都是我的錯」，透露當晚他喝醉回來，應該要安撫他情緒。

周子瑜無端被冠上台獨標籤。（圖／達志影像）

至於另一大爭議事件，則是在韓國發展的台灣女星周子瑜被冠上台獨標籤，此事件鬧得風風雨雨，她也出面道歉，引發中韓與台灣三方緊張關係。不過她與所屬的TWICE在事件過後反而人氣更旺。

朴有天捲入性侵醜聞。（圖／達志影像）

今年韓國娛樂圈還有不少男星捲入性醜聞，包含被4名女子控訴強暴的朴有天，他被冠上「廁所王」封號，不過最後4女都撤告，雖洗刷冤屈，但還是被認定與酒店妹交易，形象全毀；另外，給人好爸爸形象的42歲韓國男星嚴泰雄，他被控訴在按摩店「霸王硬上弓」，可調查後確認他是先預約買春，女員工與老闆為了敲詐不成才謊稱性侵，儘管沒有性侵罪名，可也因買春遭罰100萬韓幣。

除了幾項較為讓人震驚與不捨的新聞外，其實韓國娛樂圈今年也有不少喜事，包含宋慧喬與宋仲基的《太陽的後裔》紅遍亞洲，具惠善、金宰賢閃婚以及全智賢升格當媽等也讓許多粉絲興奮不已。

(中時電子報)