看2017WBC經典賽 大啃韓國泡菜
好想贏韓國～又好想玩韓國～現在有理由揪團飛到韓國插旗了！2017年世界棒球經典賽(WBC)將於3月在首爾開打，中華代表隊再度出戰，球迷們當然不能錯過到場幫台灣球員加油，同時也能順遊韓國一趟，大啃泡菜美食。但是，每天看完球賽，又該如何安排行程才好？
棒球迷引頸期盼的2017年世界棒球經典賽進入倒數時間，中華代表隊將出戰以色列、荷蘭、韓國，首場球賽預計於當天中午12點30分開打，而賽後的自由行行程，建議行程可走訪一趟清溪川，或是看一場爆笑如雷的亂打秀NANTA，當然，愛購物的你也可直接直奔樂天超市「掃貨」或是明洞商圈，明洞就像一座不夜城，有得購物又有韓式美食、小吃。
中華代表隊第二、三場球賽時間都預計晚間7點開打，上半天白天時間的行程可選擇到景福宮走走，或是新沙洞。景福宮週邊還有北村韓屋村、三清洞藝術街道，風景有別於傳統印象中的首爾大城市風貌，可見傳統韓屋改建成的畫廊、裝潢時髦咖啡廳和充滿鄉土風味的統料理餐廳等，能體驗傳統韓文化且交通便利。
而新沙洞林蔭道氛圍悠閒舒適，集結紐約SOHO區與歐洲古典小巷特色，潮流時尚店、流行小品店、咖啡廳、餐廳、酒吧、藝廊林立，讓人想細細品味每一條小巷弄風格，但是要小心，可別逛到忘記球賽開打時間。
或者想體驗韓國遊樂園夢幻氛圍的你，則能到美國富比士(Forbes)公布的世界4大主題公園愛寶樂園，家庭式遊樂園區滿足年輕人喜歡追求刺激，也兼顧到兒童與年長者只想看不敢玩，擁有全球唯一以伊索寓言故事為主題設計而成的伊索童話村等設施，讓每個人帶著滿滿的回憶回台。
(中時電子報)
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