浩角翔起不合藏兄弟情 阿翔「我背你」感動浩子

浩角翔起主持風格逗趣、無厘頭，很受歡迎。（圖／本報系資料照片）

團體「浩角翔起」主持風格逗趣、無厘頭，浩子、阿翔一搭一唱，兩人默契十足，不過浩子為陪伴妻小，宣布暫退演藝圈。浩角翔起成軍13年，2011年曾奪金鐘獎綜藝節目主持人獎，不過兩人曾認私下幾乎零互動，更屢被傳不合，但浩子、阿翔喊不合的背後，藏有滿滿兄弟情。

浩子宣布暫退演藝圈，想趁空檔帶家人環遊世界。（圖／本報系資料照片）

浩子與阿翔是工作上的好夥伴，但兩人個性大不同，浩子個性海派、喜歡品酒，阿翔則是務實、精打細算，不過兩人在鏡頭前湊起來「笑」果十足，還可以反應觀眾不同需求，也因為彼此截然不同的個性，兩人私交少，為了就是給彼此空間。

在浩角翔起主持的《食尚玩家》中，浩子在冰島熱血挑戰裸身衝水柱，阿翔原先在旁看好戲，不過鏡頭移開後，阿翔趕緊上前問「腳很痛嗎？要不要背你？」真性情感動浩子，日前回憶此事還讓他眼眶泛淚。

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(專題報導)