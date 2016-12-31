東南科大觀光系主任獲「國家永續發展獎」殊榮

東南科技大學觀光與生態旅遊系主任徐貴新榮獲105年「國家永續發展獎」，並於日前接受行政院長林全頒獎表揚。（葉書宏翻攝）

東南科技大學觀光與生態旅遊系主任徐貴新，擔任中華民國自然步道協會第9屆理事長期間，發揮連結各方資源與推廣自然保育教育的創意，讓協會績效斐然，榮獲105年「國家永續發展獎」，並於日前接受行政院長林全頒獎表揚。

從2013年起，徐貴新就致力推動在步道生態導覽解說活動中，加入以環境議題設計之環境教育方案，如水土保持、生物多樣性概念、台灣獼猴保育的三不政策、無痕山林的觀念和人與自然的互動等主題，並以不同的教學元素，像是動手操作、實境模擬模型、偶劇、說故事、行動劇等，期待讓教學更活潑，效果更彰顯，未來也會更努力在教學法的研究上。

東南科大校長李清吟表示，徐主任媒合自然步道協會與該校合作，共同設計教材，邀請社會各方參與環教推廣活動，一年約有2萬人次參與。面臨老化人口增加，銀髮族樂齡學習課程成為潮流所趨，自然步道協會也與東南科技大學合作辦理「樂齡大學課程」，深獲參與者好評。

透過東南科技大學全力支持，讓環教推廣知識面基礎更扎實，合作雙方分享資源，豐富彼此，遂能創造亮麗成績。

徐貴新指出，很多參與步道生態導覽解說活動的夥伴，一開始對自己沒什麼信心、很緊張，甚至嚴重怯場，但慢慢的充實自己的知識，並累積更多解說導覽的經驗後，成員們越來越熟練，也越來越專業，甚至不乏培養出具備講師級專業能力的人才。

徐貴新強調，這項活動的最大意義，在於讓很多原本覺得自己缺乏價值，在家庭、社會中沒有地位，或退休後生活失去重心的朋友，在參與中找到了自己的價值，有了生活的重心，日子也過得充實又快樂，相信這也是協會所以獲得殊榮的主要原因。

(中時)