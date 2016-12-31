強化救災 消防署獲贈企業生命偵測雷達

新光人壽慈善基金會陳副執行長彥名代表新光關係機構捐贈生命偵測雷達給內政部消防署。（葉書宏翻攝）

新光關係機構代表與內政部消防署代表合照。（葉書宏翻攝）

新光關係機構感念消防人員執行災害搶救及人命搜救工作之辛勞，為讓搜救人員有更好的裝備，提升人命搜救效率以搶救更多生命，爰拋磚引玉善盡企業社會責任，捐贈1具生命偵測雷達給內政部消防署，由署長陳文龍代表受贈，並回贈感謝狀。

新光人壽慈善基金會、新光人壽保險股份有限公司、台灣新光商業銀行、台灣新光保全股份有限公司及大台北區瓦斯股份有限公司等新光關係機構共同捐贈之生命偵測雷達，可藉由發射電波並接收反射電波，偵測待救者的「移動」或是「規律的呼吸」，並顯示該動作與探測主機間之距離，有效協助定位待救者所在處所，大大提升搜救人員之搜救效率及待救民眾之存活機率。

台灣位處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，地震活動頻繁，今年2月6日小年夜清晨，一場突如其來的大地震，造成台南市永康區維冠大樓倒塌，內政部消防署第一時間即調度所屬特種搜救隊暨各縣市消防局特種搜救隊趕往災害現場，同時協調國軍、警察及海巡等政府單位支援救災，在寒冷天氣及嚴峻環境的考驗下，不畏艱難日以繼夜搜救受困災民。

有感於此，新光關係機構主動捐贈生命偵測雷達提升搜救能量；陳文龍表示，政府力量有限、民間力量無窮，來自民間的支持與協助，將使消防工作日益精進，由衷感謝新光關係機構發揮人溺己溺精神慷慨捐助，對台灣展現的關懷與愛心。

(中時)